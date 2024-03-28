В КПП "Угринов – Долгобычев" временно разблокировали движение грузовиков в обоих направлениях

На украинско-польской границе продолжаются протесты. Там временно разблокировали один из контрольно-пропускных пунктов.

КПП “Угринов – Долгобычев” временно разблокировали. Пропуск грузовиков осуществляется в обычном режиме.

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В очереди 120 грузовиков

Украинские пограничники получили от польских коллег информацию о временном разблокировании КПП "Угринов – Долгобычев".

На пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков,

– говорится в сообщении.

Польские протестующие отметили, что блокирование завершено до 2 апреля.

В ГПСУ просят водителей учесть эту информацию при построении маршрутов.

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