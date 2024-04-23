В Раде нашли сотни миллионов гривен на ВСУ: их хотят забрать у политических партий

Народные депутаты нашли в бюджете средства, которые можно передать в пользу армии. Они хотят направить на нужды военных деньги, заложенные на ассигнования политических партий.

Так, соответствующий законопроект под номером 11189 был зарегистрирован в Верховной Раде 22 апреля. Нардеп Ярослав Железняк объяснил, в чем заключается предложение чиновников.

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"Жест уважения от парламента к войску"

По словам Железняка, он вместе с коллегами нашел сотни миллионов гривен для укрепления обороноспособности Украины.

Для этого, по мнению нардепа, стоит прекратить финансировать политические партии во время военного положения.

Политик напомнил, что в государственном бюджете на 2024 год заложено 840 миллионов гривен на ассигнования парламентских партий "Слуга народа", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос".

Железняк подчеркнул, что сейчас важно все возможные ресурсы направить на фронт.

Будет Украина свободной от р*ш*стов – будет возможность партийной деятельности. А пока любая политическая агитация и партийные расходы – это расточительство,

– подчеркнул нардеп.

Он отметил, что законопроект 11189 – это лучший жест уважения армии от парламента.

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