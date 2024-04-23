В Раде нашли сотни миллионов гривен на ВСУ: их хотят забрать у политических партий
Источник:Верховная Рада
Народные депутаты нашли в бюджете средства, которые можно передать в пользу армии. Они хотят направить на нужды военных деньги, заложенные на ассигнования политических партий.
Так, соответствующий законопроект под номером 11189 был зарегистрирован в Верховной Раде 22 апреля. Нардеп Ярослав Железняк объяснил, в чем заключается предложение чиновников.
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"Жест уважения от парламента к войску"
По словам Железняка, он вместе с коллегами нашел сотни миллионов гривен для укрепления обороноспособности Украины.
Для этого, по мнению нардепа, стоит прекратить финансировать политические партии во время военного положения.
Политик напомнил, что в государственном бюджете на 2024 год заложено 840 миллионов гривен на ассигнования парламентских партий "Слуга народа", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос".
Железняк подчеркнул, что сейчас важно все возможные ресурсы направить на фронт.
Будет Украина свободной от р*ш*стов – будет возможность партийной деятельности. А пока любая политическая агитация и партийные расходы – это расточительство,
– подчеркнул нардеп.
Он отметил, что законопроект 11189 – это лучший жест уважения армии от парламента.
Украинцы призывают перенаправить средства с телемарафона на ВСУ
- На сайте Кабмина граждане зарегистрировали петицию, в которой просили правительство перенаправить деньги по финансированию телемарафонов на нужды армии.
- Эта петиция собрала более 25 тысяч голосов поддержки.
- Шмыгаль ответил на петицию украинцев. Глава правительства объяснил, что "телемарафон является чрезвычайно важной составляющей государственной информационной работы во время конфликта", а потому предложенное в обращении распределение средств является нецелесообразным.
- Напомним, что на работников медиа, в частности телеканалов, такие как "Мы-Украина", "1+1", ICTV, "Интер", "Рада", и "Общественные новости", распространяется бронирование от мобилизации. Поскольку Минкульт внес их в перечень критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
- Также Минкульт разрешил бронировать работников госпредприятия "Национальная опера Украины" и "Передвижной цирк", музея Шевченко, заповедника "София Киевская" и подобних организаций.