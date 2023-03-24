Демобилизация по собственному желанию в условиях военного положения: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по уточнению сроков военной службы по призыву во время мобилизации. Он предусматривает демобилизацию военнослужащих по собственному желанию в условиях военного положения.

Соответствующий законопроект предлагает предоставить возможность добровольной демобилизации через 18 месяцев после призыва. В случае принятия законопроекта те, кто был призван в первые дни полномасштабного вторжения, в конце лета будет иметь право на демобилизацию.

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Что еще предлагает законопроект

Нардеп Алексей Гончаренко, являющийся автором законопроекта, отметил, что этот документ предлагает военнослужащим после 18 месяцев службы при мобилизации выбирать: продолжать военную службу или демобилизоваться.

В случае если военнослужащий или военнослужащая выбирает второй вариант, то законопроект предусматривает отсрочку от мобилизации. сроком 5 лет.

Представление законопроекта нардеп аргументировал тем, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния среди наших защитников.

Полного текста документа на сайте Верховной Рады еще нет.

Важно! С 24 февраля 2022 года в Украине проходит режим военного положения и объявлена общая мобилизация. Согласно решению Верховной Рады 19 февраля 2023 года, военное положение и общая мобилизация в Украине продлятся, по меньшей мере, до 20 мая. Их могут отменить раньше при прекращении боевых действий.

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