С самого утра пропагандисты в соцсетях жалуются из-за очередной разбитой российской колонны в Курской области. Отмечается, что это произошло в районе поселка Коренево.

Z-военкоры сообщают, что ситуация под Коренево идентична той, что произошла неделю назад под Рыльском. Тогда тоже была атакована большая колонна техники оккупантов, а сеть заполонили яркие фотодоказательства.

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ВСУ, вероятно, "минуснули" вражескую колонну

На этот раз пропагандисты фото и видео доказательств не публикуют. Информация об уничтожении колонны остается неподтвержденной.

В то же время на весь интернет слышны стенания Z-патриотов, которые обвиняют в случившемся российское командование.

"Плач" пропагандистов по пораженной колонне / Фото соцсети

Где расположено Коренево: смотрите на карте

Напомним, что украинские защитники нанесли мощный удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе.

По словам главкома Сырского, Украина контролирует более 80 населенных пунктов Курской области. Город Суджа полностью зачищен от оккупантов. Там будет создана военная комендатура.