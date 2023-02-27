В районе Малатьи в Турции новое мощное землетрясение: есть жертвы, раненые и разрушения

В районе города Малатья, расположенного в Восточной Турции, произошло новое мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6.

Турецкое Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что трагедия произошла 27 февраля. По местному времени тогда было ориентировочно 12 часов, то есть 11 по Киеву, информирует​ 24 Канал.

Важно На Востоке Турции утром зафиксировали новое землетрясение

Что известно о землетрясении

Согласно информации Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентром землетрясения был регион Ешилюрт Малатьи.

Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 6,96 километра,

– сообщили в AFAD.

Землетрясение ощущалось в Малатье, а также в соседних провинциях: Кахраманмараш, Газиантеп, Адияман и Шанлиурфа.

По данным АА, в результате землетрясения на некоторых поврежденных зданиях в Малатье появились повреждения. Более того, известно, что после подземных толчков граждане собрались на площадях.

В AFAD пишут, что в результате землетрясения магнитудой 5,6 в районе Ешилюрт Малатии были разрушены здания и в регион направили поисково-спасательные группы.

Согласно VolcanoDiscovery, землетрясение прозвучало за:

8 километров от Есилюрта;

14 – от Малатьи;

58 – от Кахты;

152 – от Газиантепа;

505 (ориентировочно 314 миль) от Анкары – столицы Турции.



Где прозвучало землетрясение в Турции / Смотрите на карту

Есть раненые и погибшие, разрушенные здания

Президент директората по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения предварительно – 1 человек погиб, 69 – ранены.

Последствия землетрясения в Малатье: смотрите видео

Министр национального образования Турции Махмут Озер заявил, что по предварительным данным – 22 здания разрушены.

Мы госпитализировали 20 наших граждан. Мы спасли 5 наших граждан из-под обломков,

– заявил министр.

Он также заверил, что спасательные работы продолжаются.

Ужасные разрушения в Малатье: смотрите видео

В регионе землетрясение снова разрушило целые дома: смотрите видео

Регион после землетрясения: смотрите видео

Последствия землетрясений в Турции

Начиная с ночи против 6 февраля Турцию всколыхнули землетрясения. Тогда Малатья тоже пострадала. По состоянию на 25 февраля количество жертв превысило 50 тысяч человек:

в Турции: в AFAD сообщили, что количество жертв возросло до 44 218 человек. В общей сложности произошло 7 930 подземных толчков. Более 448 тысяч граждан были эвакуированы;

в Сирии: ООН и сирийское правительство ранее заявили, что в Сирии погибли более 5 914 человек. Однако большинство жертв (4500) обнаружили на северо-западе, который содержат повстанцы.

К сожалению, 21 февраля сейсмолог предупредил о новых землетрясениях в Турции. Доктор геологических наук Начи Герюр заявил, что именно в направлении Аданы может освободиться энергия от предыдущих землетрясений. Так что жителей города призывают быть осторожными.