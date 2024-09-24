В районе Полтавы раздались взрывы: оккупанты атакуют "Шахедами"

Россия атакует Украину "Шахедами". Ночью 24 сентября в Полтавской области прогремели взрывы.

Так, звуки взрывов были слышны около 01:20. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Заметим, воздушная тревога продолжается, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Что известно о взрывах на Полтавщине сегодня

Около 21:10 в Полтавской области объявили тревогу. Воздушные силы писали о вражеских ударных дронах. Уже около 22:30 раздались взрывы.

В 01:16 украинские военные сообщили о нескольких группах БПЛА. Часть вражеских дронов в направлении Полтавщины. Вскоре СМИ снова написали, что в области слышны звуки взрывов.

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