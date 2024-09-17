В Энгельсе мощные взрывы: вспыхнул пожар в районе российского аэродрома

В ночь на 17 сентября в Саратовской области прогремели мощные взрывы. В частности, их слышали в районе аэродрома "Энгельс", откуда взлетают российские Ту-95 для бомбардировок Украины.

Об этом сообщили росСМИ. В сети уже обнародовали кадры ночного "хлопка", передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Энгельсе 17 сентября

О взрывах в Энгельсе сообщили около полуночи. Громко было, в частности, в районе аэродрома.

В Энгельсе прогремели взрывы: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)

Также в сети пишут о пожаре в районе аэродрома. На обнародованных кадрах слышны сильные взрывы и видно возгорание.

Пожар в Энгельсе: смотрите видео