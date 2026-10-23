Операция по деблокированию Олешек начнется в ближайшее время, – Арахамия

В ближайшее время начнется операция по деблокированию временно оккупированного города и его окрестностей. Для безопасной эвакуации людей и доставки помощи Украина и Россия вскоре достигнут соглашения о режиме тишины.

Об этом 23 октября сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Подробности операции

Целью операции по деблокированию является создание гуманитарных коридоров, которые будут там работать постоянно.

Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особо хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп,

– отметил Арахамия.

Информацию о ходе деблокирования и ходе гуманитарной операции уполномочен предоставлять омбудсман Дмитрий Лубинец.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Белом Доме заявили, что украинская и российская стороны обязались обеспечить режим тишины в районе Олешек для эвакуации желающих и доставки гуманитарной помощи. Планируется, что локальное прекращение огня начнется 29 октября.

К слову, в заблокированных Россией Олешках и шести окрестных селах остаются тысячи гражданских, среди которых по меньшей мере 200 детей. В самом городе находилось до 2 тысяч человек.