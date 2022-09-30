В разных городах оккупированного Крыма слышали мощные взрывы
Во временно оккупированном Крыму 30 сентября прозвучали громкие взрывы. В частности, их слышали в Ялте.
Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . Взрывы раздались по меньшей мере в 3 городах.
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В Крыму слышали взрывы
После 16.00 в крымских телеграмм-каналах начали сообщать о взрывах. В частности, их якобы слышали в Ялте, Алупке и Партените. По словам местных жителей, взрывы были очень мощными.
В Ялте очень сильно бабахнуло очень страшно было,
– отметила одна из крымчанок.
Пока официальных сообщений на этот счет не было. Потому пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов.
В Крыму прогремели взрывы / Скриншот 24 канала
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Коротко о "хлопке" в Крыму
- В Севастополе 20 сентября также слышали звуки взрывов и стрельбы. Они звучали ночью и утром.
- До этого, 1 сентября, местные жители слышали взрывы в Балаклаве и у мыса Фиолент.
- Отметим, что президент Владимир Зеленский назвал удары по россиянам в Крыму работой по военной инфраструктуре, расположенной на оккупированных территориях.
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