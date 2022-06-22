В разведке подтвердили подрыв авто коллаборанта Ковалева: выясняют, в каком он состоянии
В Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта Алексея Ковалева. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил эту информацию.
В эфире единственного телемарафона он заверил, что автомобиль с Ковалевым точно взорвали. Однако пока неизвестно, в каком состоянии находится коллаборант. Об этом сообщает 24 канал.
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Подтверждения смерти Ковалева пока нет
Напомним, что 22 июня "агент НАБУ" Евгений Шевченко распространил информацию о том, что народный депутат и предатель Украины Алексей Ковалев якобы "погиб" в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины. Но сейчас это неподтвержденная информация.
Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, сейчас мы еще это выясним,
– подчеркнул Буданов.
Украинские партизаны работают
Буданов также рассказал, что ГУР тесно сотрудничает с украинскими партизанами на временно оккупированных Россией территориях.
Посмотрите, например, на привычные, скажем так, случаи, которые произошли в Херсонском регионе за последние 4 дня. Это все наши люди, которые сотрудничают с нашими силовыми структурами.
– сказал Буданов.
Руководитель ГУР подчеркнул, что шаг за шагом Украина освободит свои территории до конца и выйдет на те границы, которые были по состоянию на 1991 год.
Алексей Ковалев предал Украину и свою фракцию
- В 2019 году Алексея Ковалева избрали народным депутатом 9 созыва по 186 округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа". В том же году с ним уже появились первые скандалы. К примеру, он задекларировал наличные деньги в размере более 6,5 миллиона гривен и не поддержал в комитете законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- После оккупации региона россиянами нардеп не уезжал из региона. 28 апреля партия "Слуга народа" попросила СБУ провести расследование фактов и обстоятельств пребывания Ковалева на временно захваченной Херсонщине и его общение с оккупационными войсками.
- 7 июня Ковалев сам признался, что вступил в сотрудничество с российскими захватчиками в Херсонской области. Он заявил, что планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсона в экономическую модель России.
- Также он поддержал аннексию региона Россией, заявив, что захватчики в области закрепились вроде бы "серьезно и надолго" и, мол, что "теснейшая интеграция с Россией уже продолжается".
- Государственное бюро расследований уже возбудило соответствующее уголовное производство против нардепа.
- В начале мая Ковалева исключили из состава депутатской фракции "Слуга народа", однако он до сих пор остается депутатом. Уже в середине мая СБУ возбудила дело на коллаборанта.
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