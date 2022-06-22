В разведке подтвердили подрыв авто коллаборанта Ковалева: выясняют, в каком он состоянии

В Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта Алексея Ковалева. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил эту информацию.

В эфире единственного телемарафона он заверил, что автомобиль с Ковалевым точно взорвали. Однако пока неизвестно, в каком состоянии находится коллаборант. Об этом сообщает 24 канал.

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Подтверждения смерти Ковалева пока нет

Напомним, что 22 июня "агент НАБУ" Евгений Шевченко распространил информацию о том, что народный депутат и предатель Украины Алексей Ковалев якобы "погиб" в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины. Но сейчас это неподтвержденная информация.

Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, сейчас мы еще это выясним,

– подчеркнул Буданов.

Украинские партизаны работают

Буданов также рассказал, что ГУР тесно сотрудничает с украинскими партизанами на временно оккупированных Россией территориях.

Посмотрите, например, на привычные, скажем так, случаи, которые произошли в Херсонском регионе за последние 4 дня. Это все наши люди, которые сотрудничают с нашими силовыми структурами.

– сказал Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что шаг за шагом Украина освободит свои территории до конца и выйдет на те границы, которые были по состоянию на 1991 год.

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