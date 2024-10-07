В РДК показали, как оккупанты бежали из Волчанского агрегатного завода

Российские паблики в течение всей операции на территории агрегатного завода в Волчанске уверяли, как успешно российские захватчики отходили от объекта. Однако на самом деле все было совсем иначе.

Так, побег оккупантов с агрегатного завода показали в Русском добровольческом корпусе. Там обнародовали серию соответствующих видео.

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Оккупанты спешно сбегали с завода в Волчанске

Как отметили в РДК, вражеские военнослужащие и паблики на протяжении всей операции рассказывали, насколько "хитро" весь личный состав российской армии отошел с Волчанского агрегатного завода, заманив РДК и ГУР в ловушку. Однако там показали, как все было на самом деле.

Те из солдат России, кто не вышел из укрытий с поднятыми руками и не сдался в плен, были ликвидированы штурмовиками РДК и собратьями из смежных подразделений, теперь о них напоминают только трофеи,

– говорится в сообщении бойцов.

Побег оккупантов с агрегатного завода: смотрите видео

Заметим, что бои за агрегатный завод в Волчанске шли более 4 месяцев. Российские захватчики содержали вышеупомянутый объект с мая 2024 года.

Россияне сбегают с завода в Волчанске: смотрите видео

Известно, что операция длилась чуть больше недели. Утрата агрегатного завода в Волчанске стала серьезным ударом для оккупантов.

Враг покидает агрегатный завод в Волчанске: смотрите видео

Напомним, ранее Русский добровольческий корпус сообщил о трофеях, добытых на освобождённом Волчанском агрегатном заводе, среди них – рации, оставленные солдатами армии страны-агрессора.