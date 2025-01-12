В ресторане в Чехии произошел взрыв: по меньшей мере 6 жертв

В Чехии произошла трагедия. В одном из ресторанов произошел взрыв, известно о жертвах.

В ресторане в одном из городов Чехии 11 января 2025 года прогремел взрыв. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об этом

Известно, что 6 человек погибли в результате взрыва баллона с пропан-бутаном в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии. В результате этого здание вспыхнуло.

Восемь человек получили ранения в результате взрыва. Кроме этого, 30 человек эвакуировали из ресторана и окружающих зданий.

По предварительной информации очевидцев, перевернулся обогреватель, что повлекло пожар,

– уточнили в пожарной службе.

Сейчас это вся имеющаяся информация о трагическом взрыве в ресторане в Чехии.

В ноябре 2024 года стало известно, что в Праге загорелось здание Национального театра, объявлен второй уровень тревоги. Пожар произошел в раздевалке персонала, людей эвакуировали. Народная улица перекрыта в одном направлении.