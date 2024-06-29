В Минобороны рассказали, какие новые функции планируют добавить в Резерв+

В Министерстве обороны рассказали, что в Резерв+ планируют добавить направление на ВВК и возможность получить отсрочку или бронь.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в интервью, что в приложении Резерв+ обновили данные 1 миллион 700 тысяч граждан. Из них за рубежом – 26 тысяч.

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Какие функции добавят в Резерв+

Заместитель Рустема Умерова рассказала, что сейчас уже не надо идти в ТЦК и СП, чтобы исправить данные.

Когда гражданин видит, что данные не найдены (это такой статус в приложении Резерв+), это часто означает, что в информации о нем в реестре, которую вносит работник ТЦК и СП, например, неправильный налоговый номер или фамилия, имя, отчество. Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП может ошибиться, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в Резерв+, мы можем эти ошибки быстро исправлять без физического визита в ТЦК и СП – благодаря взаимодействию различных реестров,

– объяснила Черногоренко.

По ее словам, Минобороны в дальнейшем планирует в Резерв+ ввести:

возможность получить электронное направление на прохождение ВВК;

на прохождение ВВК; онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение к той воинской части, которая непосредственно ее интересует, работать с тем командиром, с которым она чувствует себя максимально уверенной и эффективной.

Впоследствии государство планирует ввести обучение для военнообязанных.

Хотим добавить туда всю необходимую информацию, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах наших войск. Там будут видеоуроки, тесты, потом сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона,

– пояснила заместитель министра обороны.

Кстати, пока бронирование не всегда отображается в Резерв+. Чтобы приложение его подтянул, нужно обратиться в техническую поддержку для решения проблемы.