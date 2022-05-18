В результате агрессии Кремля в Украине погибли 229 детей, более 650 пострадали

18 мая 2022 , 09:43
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Источник:

Офис генпрокурора

В результате российской агрессии погибли 229 детей. Общее количество пострадавших составляет 653 человека.

Кроме того, россияне ранили более 424 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 18 мая.

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Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 424 ранены,
– говорится в сообщении.

Цифры не окончательны, поскольку в местах ведения активных боевых действий и временно оккупированных территориях определить их очень трудно.

17 мая российские оккупанты тяжело травмировали 9-летнюю девочку. Они нанесли ракетный удар по жилому дому в Бахмуте Донецкой области.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой области – 141;
  • Киевской – 116;
  • Харьковской – 100;
  • Черниговской – 684
  • Херсонской – 48;
  • Луганской – 47;
  • Николаевской – 44;
  • Запорожской – 28;
  • Сумской – 17,
  • Киеве – 16;
  • Житомирской – 15.

В результате бомбардировок и обстрелов оккупантами украинских городов и сел повреждено 1772 учебных заведения, среди них – 161 разрушен полностью.

Ситуация на фронте: главное от Генштаба

  • Сильнее всего оккупанты обстреливают Донецкий операционный район и Славянское направление. На Лиманском направлении враг пытается захватить Дробышево и блокирует Лиман с севера. Также захватчики наступают на Довгенькое. На Бахмутском и Северодонецком направлениях оккупанты сосредоточили до 15 вертолетов.
  • Основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы удержать занятые позиции, провести разведку, пополнить свои запасы и улучшить тактическое положение.
  • На Харьковском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
  • На приграничье с Украиной Россия усиливает систему противовоздушной обороны.
  • Блокировка "Азовстали" продолжается. Оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает свои группировки для наступления на Пологи – Орехов.
  • На Николаевском направлении оккупанты развернули до 10 батарей реактивной и до 8 батарей ствольной артиллерии.

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Автор: Марта Кушка