В результате агрессии Кремля в Украине погибли 229 детей, более 650 пострадали

В результате российской агрессии погибли 229 детей. Общее количество пострадавших составляет 653 человека.

Кроме того, россияне ранили более 424 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 18 мая.

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Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 424 ранены,

– говорится в сообщении.

Цифры не окончательны, поскольку в местах ведения активных боевых действий и временно оккупированных территориях определить их очень трудно.

17 мая российские оккупанты тяжело травмировали 9-летнюю девочку. Они нанесли ракетный удар по жилому дому в Бахмуте Донецкой области.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой области – 141;

Киевской – 116;

Харьковской – 100;

Черниговской – 684

Херсонской – 48;

Луганской – 47;

Николаевской – 44;

Запорожской – 28;

Сумской – 17,

Киеве – 16;

Житомирской – 15.

В результате бомбардировок и обстрелов оккупантами украинских городов и сел повреждено 1772 учебных заведения, среди них – 161 разрушен полностью.

Ситуация на фронте: главное от Генштаба

Сильнее всего оккупанты обстреливают Донецкий операционный район и Славянское направление. На Лиманском направлении враг пытается захватить Дробышево и блокирует Лиман с севера. Также захватчики наступают на Довгенькое. На Бахмутском и Северодонецком направлениях оккупанты сосредоточили до 15 вертолетов.

Основные усилия противника сосредоточены на том, чтобы удержать занятые позиции, провести разведку, пополнить свои запасы и улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На приграничье с Украиной Россия усиливает систему противовоздушной обороны.

Блокировка "Азовстали" продолжается. Оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает свои группировки для наступления на Пологи – Орехов.

На Николаевском направлении оккупанты развернули до 10 батарей реактивной и до 8 батарей ствольной артиллерии.

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