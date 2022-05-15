В результате агрессии России пострадали более 647 украинских детей, в том числе 227 погибли
Источник:телеграм офиса Генпрокурора Украины
Более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 15 мая 2022 официальное число детей-жертв не изменилось – 227.
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Не изменилось и количество раненых – 420. Данные о числе пострадавших детей в войне по состоянию на утро 15 мая сообщили в Офисе генпрокурора.
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Более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Официальное число детей-жертв не изменилось – 227, как и данные по раненым – 420,
– говорится в сообщении.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в следующих областях:
- Донецкой – 139
- Киевской – 116
- Харьковской – 99
- Черниговской – 68
- Херсонской – 48
- Луганской – 45
- Николаевской – 44
- Запорожский – 28
- Сумской – 17
- Житомирской – 15
- Киев – 16
Кроме того, в Офисе генпрокурора отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 748 учебных заведений. При этом 144 из них разрушены до основания.
Более 1200 украинских детей пропали без вести
С 24 февраля по 14 мая 2022 года в Украине из-за нападения России уже пропали без вести более 1 200 детей. По данным координационного штаба по вопросам защиты прав детей в условиях военного времени, за время войны поступило 1 112 обращений о безвестном исчезновении 1 214 детей.
По словам уполномоченной президента по правам ребенка Дарьи Герасимчук, в розыске на сегодняшний день остаются 90 украинских детей.Важно: 12 мая в Херсонской области от обстрелов российских захватчиков травмировались 2 детей. Россияне тогда обстреляли село Добрянка в Бериславском районе. В результате этого, ранение получил 9-летний мальчик. Также расстреливали эвакуационную колонну, где пострадал 10-летний ребенок, сидевший в одном из автомобилей. Еще один трагический случай произошел в больнице Днепра. Там ушел из жизни 11-летний мальчик из Золотого в Харьковской области. Из-за обстрелов России он находился в крайне тяжелом состоянии.
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