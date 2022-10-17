В результате атаки дронами в Киеве произошел взрыв в жилом доме: люди могут быть под завалами
17 октября 2022 , 10:09Читати новину українською
Источник:Виталий Кличко
Утром 17 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Взрыв произошел в жилом доме.
На данный момент из дома спасены 18 человек. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.
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По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Также продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.
Есть ли погибшие – уточняем информацию,
– отметил Кличко.
В Киеве есть прилет в жилой дом / фото "Громадське"
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Атака дронами-камикадзе по столице: все, что известно
- Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы в Шевченковском районе.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.
- Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные подразделения.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что работают силы ПВО.
- В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами. На какой период детей отправили на онлайн-обучение – неизвестно.
- После утренней атаки на Киев в столице перекрыли движение по нескольким улицам. Власти Киева попросили не выезжать в город без надобности.
- На атаку Киева уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.
- Глава ОП Андрей Ермак из-за атаки Киева отметил, что Украине нужно больше систем ПВО. Важно, чтобы их предоставили нашему государству как можно скорее.
- Несмотря на атаку, в "Укрзализныця" отметили, что все поезда будут прибывать и отправляться согласно графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами.
- Кстати, посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы. Кольцевая электричка будет продолжать движение по городу четко по расписанию.
- В 9:31 стало известно об окончании воздушной тревоги. Жители города через 3 часа смогли покинуть укрытие, однако в КГГА предупредили о возможной повторной опасности.
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