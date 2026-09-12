О последствиях вражеских обстрелов рассказал мэр Ковеля Игорь Чайка в Facebook.

Что известно о массированной атаке на Ковель?

В Ковеле есть несколько попаданий в объект критической инфраструктуры.

В результате падений обломков сбитых "Шахедов" также фиксируются разрушение хозяйственных сооружений и частного дома в селе Заречье Ковельского района.

В настоящее время за медицинской помощью обратились 5 местных жителей.

В общине сразу приступила к работе специальная комиссия, которая обследует объекты и фиксирует факты повреждения имущества. Это необходимо для дальнейшей выплаты компенсаций и оказания помощи людям, чье жилье испытало разрушения.

Напомним, что за сутки Волынскую область атаковало около двух десятков беспилотников.

Один из них попал по пассажирскому поезду на железнодорожном вокзале Луцка. Благодаря своевременной эвакуации пассажиров обошлось без жертв и травмированных.

Отметим, что в течение дня под ударом российских "Шахедов" находились и другие западные области.

Так, в Ровенской области дроны разрушили автозаправочную станцию, а также предприятие в Сарненском районе.

Из-за вражеской атаки часть Дубна и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без электроснабжения.

В Житомирской области в городе Звягель оккупанты попали в продуктовый магазин, где погибли два человека, а также повредили АЗС и местное предприятие.