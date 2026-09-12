Про наслідки ворожого обстрілу розповів міський голова Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.

Що відомо про масовану атаку на Ковель?

У Ковельській громаді є кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок падінь уламків збитих "Шахедів" є руйнування господарських споруд та приватного будинку в селі Заріччя Ковельського району.

Наразі по медичну допомогу звернулися 5 місцевих жителів.

У громаді одразу розпочала роботу спеціальна комісія, яка обстежує об'єкти та фіксує факти пошкодження майна. Це необхідно для подальшої виплати компенсацій і надання допомоги людям, чиє житло зазнало руйнувань.

Нагадаємо, що упродовж доби Волинську область атакувало близько двох десятків безпілотників.

Один з них влучив по пасажирському потягу на залізничному вокзалі Луцька. Завдяки вчасній евакуації пасажирів минулося без жертв і травмованих.

Зауважимо, що упродовж дня під ударом російських "Шахедів" перебували й інші західні області.

Так, у Рівненській області дрони зруйнували автозаправну станцію, а також підприємство у Сарненському районі. Через ворожу атаку частина Дубна та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без електропостачання.

На Житомирщині у місті Звягель окупанти влучили в продуктовий магазин, де загинули двоє людей, а також пошкодили АЗС і місцеве підприємство.