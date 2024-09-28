В результате атаки на больницу в Сумах погибли 6 человек

Россияне ударили по больнице в Сумах утром 28 сентября. К сожалению, есть погибшие.

Российские военные ударили по больнице дважды, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Сколько жертв и раненых

Министр внутренних дел Игорь Клименко в 09:20 28 сентября сообщил, что известно о 6 погибших в результате атаки. Среди жертв есть полицейский. Еще один правоохранитель получил ранения.

Имена жертв пока не раскрывают. На месте работают спасатели и правоохранители, поисково-спасательная операция еще продолжается.

Также местные телеграмм-каналы сообщают, что ранения получили более 10 человек. Однако официальной информации об этом пока не было.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память.

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Когда оккупанты попали впервые, тогда погиб 1 человек и разрушились перекрытия нескольких этажей больницы.

После попадания началась эвакуация пациентов и персонала – для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Однако во время эвакуации больных враг нанес второй удар.

К сожалению, в результате второго попадания количество жертв значительно увеличилось.

Известно, что на базе 21 школы разворачивают штаб по ликвидации последствий обстрела. Туда могут обращаться местные жители, чье имущество пострадало или повреждено в результате вражеской атаки.

Стоит отметить, что в ночь на 28 сентября оккупанты атаковали различные регионы Украины с помощью дронов и ракет.

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