В результате атаки на Киев погибли двое охранников предприятия 26 и 36 лет
Источник:Киевская городская военная администрация
Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев дронами и ракетами. К сожалению, в результате падения обломков на предприятии погибли двое мужчин.
В Киевской городской военной администрации сообщили, кем были жертвы российской атаки. В частности известно, что мужчины были молодыми.
Смотрите также Самая мощная атака на Киев с весны: летели ракеты и дроны – сколько целей удалось сбить
Что известно о жертвах российской атаки
В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три – получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых – госпитализированы,
– заявили в КМВА.
Там объяснили, что погибшие мужчины – охранники предприятия. Им было всего 26 и 36 лет.
До этого глава Киевской городской военной администрации объяснял, что мужчины погибли в Шевченковском районе города. Еще один человек там ранен.
Мэр Виталий Кличко писал, что среди раненых в Шевченковском районе есть 24-летняя девушка. Ее с резаными ранами от обломков стекла доставили в больницу.
Россия нанесла мощнейшую атаку на Киев с весны
В Киевской городской военной администрации атаку на столицу против 30 августа назвали самой мощной с весны 2023 года. Ведь Россия ударила массированно комбинированно с использованием беспилотников и ракет.
Сначала рашисты применили ударные дроны (предварительно барражирующие боеприпасы Shahed). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс,
– заявил Сергей Попко.
По его данным, наши военные сбили более 20 вражеских воздушных целей.