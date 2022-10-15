В результате атаки на Киевскую область пострадал объект энергетики: возможно отключение света

Российские военные нанесли по Киевщине удар утром 15 октября. Известно, что в результате обстрела пострадал объект энергетики. Не исключают, что из-за этого может произойти отключение электроэнергии.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Утром 15 октября во время воздушной тревоги российские военные обстреляли Киевщину. В результате пострадала критическая инфраструктура.

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Свет на Киевщине может исчезать

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". В ведомстве отметили, что объект энергетической инфраструктуры получил серьезные повреждения. Его специалисты занимаются восстановлением надежности энергопитания как самой столицы, так и центрального региона.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" обратился к жителям центрального региона. В нем предупредили, что могут вводить графики аварийных отключений света. Следовательно, необходимо следить за сообщениями, которые будут поступать от Облэнерго.

Кроме того, жителей попросили бережно относиться к потреблению электроэнергии. Если у вас есть возможность с 17:00 до 23:00 минимизировать использование электроустройств – сделайте это. В компании просят выключить излишнее освещение. Если у вас запланирована стирка или приготовление пищи, перенесите это на ночные часы.

Благодаря этому удастся не только ослабить нагрузку сети. Это позволит специалистам за короткий промежуток времени стабилизировать ситуацию и завершить восстановительные работы.

Что известно об утренней атаке Киевщины

Об атаке Киевской области сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что удар был зафиксирован во время воздушной тревоги. Случилось это около 07:00. оккупанты попали по одной из общин области. На тот момент он не уточнил, почему российские захватчики ударили.

Вскоре последовало сообщение от "Укрэнерго". В компании отметили, что враг попал в объект энергетической инфраструктуры. Тогда же в ведомстве отметили, что специалисты уже работают над устранением последствий атаки оккупантов.