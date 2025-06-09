В результате атаки на Ровенскую область пострадал человек, сбили много вражеских целей

Украина пережила очередную атаку России. В частности, очень тяжелой ночь была для Ровенской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля.

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Что известно об атаке на Ровенскую область сегодня

Александр Коваль отметил, что Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен.

Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, которые уничтожили большое количество вражеских целей,

– указал он.

Сейчас на месте работают представители Сил обороны и других служб. Глава Ровенской ОВА пообещал обнародовать больше информации о последствиях атаки врага позже.

Мэр Ровно Александр Третьяк заявил, что область пережила самую масштабную атаку. Ровенскую область атаковали десятки дронов и ракеты. По его словам, львиную долю атаки на себя взяло Дубно.

Заметим, что воздушную тревогу на Ровенщине в течение ночи объявляли дважды. Впервые – незадолго до полуночи и звучала она два часа. В 2:24 сирены включили снова. Об отбое угрозы сообщили в 5:48.

Кроме дронов, вероятно, враг запустил по Ровенской области ракеты "Кинжал". Также с большой вероятностью на регион направили ракеты Х-101.