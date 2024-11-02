В результате атаки на жилой дом в Киеве есть пострадавший в результате атаки на жилой дом
2 ноября 2024, 07:13Читати новину українською
Россия в ночь на 2 ноября в очередной раз атаковала Киев "Шахедами". В результате попадания обломков БпЛА произошел пожар в жилом доме в Святошинском районе.
Известно, что есть пострадавший. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра столицы.
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Сейчас один пострадавший в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА. Мужчине медики оказали помощь на месте.