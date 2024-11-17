Обломки "Шахедов" и ракет упали в разных районах Киева: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Россия 17 ноября атаковала Украину дронами и ракетами. В результате атаки в Киеве вспыхнула крыша дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

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В Киеве пожар после атаки

Враг 17 ноября нанес массированный комбинированный удар по Украине. Под прицелом врага оказался и Киев.

Утром в столице прогремели взрывы, а впоследствии стало известно о пожаре. Так, Кличко сообщил, что в результате атаки в Печерском районе пылает крыша жилого дома. Сейчас службы направляются на место.

Впоследствии Кличко уточнил, что пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. К сожалению, также есть пострадавшая – женщина. Ее госпитализировали. К сожалению, впоследствии количество пострадавших увеличилось до 2 – еще одной женщине медики оказали помощь.

По предварительным данным, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок. Есть частичные разрушения здания.

Последствия российской атаки зафиксировали и в других районах

Впоследствии стало известно, что обломки вражеских "Шахедов" и ракет упали и в других районах Киева. Так, в Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

В Деснянском районе произошло падение обломков предварительно БПЛА на открытой местности, а также – на крышу недостроя.

В Днепровском районе, на Русановке, обломки БПЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших.

Ранее в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. В сети сообщали о работе ПВО.