Из–за атаки в Киеве, вероятно, есть падение обломков в одном из районов: что говорят в КМВА

Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе типа "Шахед" ночью 14 декабря. В результате в одном из районов столицы зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. По вражеским целям работали силы ПВО.

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Какие последствия атаки на Киев

После 01:00 в воздушном пространстве Киева зафиксировали ударные БПЛА, по целям работала противовоздушная оборона. Поэтому в одном из столичных районов зафиксировали падение обломков вражеской цели.

В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно – на открытой территории и без пострадавших,

– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Более подробной информации о последствиях обнародовано не было. Заметим, что вражеская атака продолжается, так что если в вашем городе или области объявлена ​​воздушная тревога – находитесь в укрытиях.

Обновлено. Уже в 2:19 в КМВА сообщили следующее: "Информация не подтвердилась". Дополнительные подробности не указаны.

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