В результате обстрела Доброполья погибли 2 человека, ранения получили дети 4 и 7 лет
3 июля 2022 , 04:53Читати новину українською
Источник:Павел Кириленко
В результате атаки российских оккупантов в Доброполье получили ранения и погибли люди. Среди раненых есть дети.
Соответствующую информацию сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Таковы данные по состоянию на ночь на 3 июля.
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Оккупанты приготовили по Доброполью
По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых – последствия российского удара по Доброполью,
– сообщил Кириленко.
Более того, он объяснил, что ранения получили дети 4 и 7 лет. Российские же оккупанты:
- уничтожили 1 дом;
- еще 6 – получили повреждения разной степени.
"Россияне знают, что бьют по гражданским, – и делают это осознанно и целенаправленно. Эти безнравственные чудовища никогда не соблюдали законы и обычаи (войны – 24 канал)", – пояснил Кириленко.
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Атака оккупантов на Доброполье: что известно
- 2 июля российские оккупанты атаковали город Доброполье на Донбассе. Известно, что предварительно о погибших данных не было.
- Известно, что в результате атаки россиян одно из частных построек уничтожено полностью. Также пострадало по меньшей мере одно авто.
- 30 апреля россияне также обстреляли Доброполье. Тогда писали о по меньшей мере 7 раненых. Известно, что тогда враги повредили 6 жилых помещений и 1 сооружение.
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