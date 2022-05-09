В результате обстрела в "серой зоне" погиб экс-нардеп Давид Жвания, – Геращенко

9 мая 2022 , 23:31
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Источник:

телеграм Антона Геращенко

Антон Геращенко сообщил о гибели бывшего депутата Давида Жвании. Обстрелы россиян застали его возле блокпоста в селе Новопокровка в Запорожье.

На Запорожье российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел "серой зоны". Огонь врага унес жизни бывшего депутата Давида Жвании.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська