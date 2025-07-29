Российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области в ночь на 29 июля. В результате вражеской атаки повреждена городская больница, погибли три человека, среди которых беременная женщина по имени Диана, которой было всего 23 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Ауловский старостинский округ.

Смотрите также Враг нанес ракетный удар по Каменскому и попал по медучреждениям: есть погибшие и раненые

Что известно о погибшей девушке?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 29 июля россияне ударили по территории городской больницы в городе Каменское в Днепропетровской области.

Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года,

– говорится в сообщении.

В старостинском округе рассказали, что девушка была жительницей поселка Аулы Криничанской территориальной общины.

Диана Кошик / Фото Ауловского старостинского округа

По информации местных СМИ, находилась на седьмом месяце беременности. В момент российского ракетного удара она лежала на сохранении в роддоме в Каменском.

Девушка ожидала сына, но российская ракета оборвала жизнь и ее, и еще нерожденного ребенка. Близкие Дианы рассказали, что она была невероятно хорошим и ласковым человеком.

"Она всегда заряжала всех улыбками! Я таких светлых людей как она не встречала... Это горе для всех. Все вместе с ней ждали долгожданную встречу с сыночком", – рассказал человек, который знал погибшую девушку.