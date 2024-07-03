В результате совместной операции ГУР и СВР остановился важнейший для российского ВПК комбинат

В результате совместной операции ГУР и СВР остановился важнейший для российского ВПК электрометаллургический комбинат.

Атака беспилотников, которая произошла в ночь на 1 июля, поразила две основные электроподстанции Белгородской области, что привело к полному обесточиванию комбината. По информации источников 24 Канала в спецслужбах, беспилотники поразили подстанции "Старый Оскол" и "Металлургическую".

Смотрите также "Самая мощная в истории": российские провайдеры не могут оправиться от кибератаки ГУР

Что известно о совместной операции ГУР и СВР

Подстанция "Металлургическая" возле села Волоконовское является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

В результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное на России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов,

– отметил источник.

Вследствие обесточивания остановились все электродуговые печи комбината, и металл в них застыл, что требует проведения полной чистки и замены дуговых элементов. На это у россиян может уйти несколько месяцев. Некоторые работники комбината считают, что печи придется устанавливать заново.

"Учитывая то, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия восстановить работу комбината вероятно будет сложно", – добавил источник.

Кто использовал продукцию комбината

Комбинат ОЭМК имеет ключевое значение для российского военно-промышленного комплекса. На нем производили высококачественную сталь, включая легированные виды специальных сталей (SBQ) для автомобильной и машиностроительной отраслей.

Продукцию комбината использовали такие предприятия российского ВПК, как "ГАЗ", "УАЗ", "КамАЗ", заводы группы подшипниковых компаний "ЕПК" и "SKF", а также предприятие "АВТОНОРМАЛЬ".

ОЭМК является важным поставщиком прокатных заготовок для производства бронированной техники, автомобильных рам и кузовов, а также крепежных элементов для военной техники.

Добавим, что от 2 апреля 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, холдинг "Металлоинвест" и ОЭМК были включены в блокирующие санкционные списки США и Великобритании.