В результате удара по Львову загорелся промышленный склад: из-под завалов достали мужчину

В ночь на 19 сентября оккупанты массированно атаковали Львовщину. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание на промышленном складе.

О последствиях ночных обстрелов в сети сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он рассказал о попадании на территории города.

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Попадания во Львове

В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что все соответствующие службы выехали на место и работают по протоколу.

В то же время председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что из-под завалов извлекли человека. Он травмирован. Сначала сообщалось, что это женщина, потом – мужчина. Позже мэр Львова сообщил, что сейчас известно только об одном пострадавшем – 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым переломом конечности.

На складах значительный пожар, который пытаются обуздать. Огонь охватил крышу здания.

Напомним, во Львовской области воздушную тревогу из-за угроз атаки вражескими беспилотниками объявили в 03:39. Впоследствии жители Львова и области стали слышны звуки взрывов. В течение нескольких часов они не раз повторялись.

В нескольких городах Украины слышали взрывы

Оккупанты начали атаковать Украину еще вечером 18 сентября, обстреляв Харьков. В городе прозвучало несколько взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом врага, предварительно, оказалась центральная часть Харькова. К счастью, из местных жителей никто не пострадал.

Дальше захватчики продолжили обстрелы и ночью. Первоначально местные жители сообщили о звуках взрывов в Одессе. Официальных сообщений об этом пока не было.

Потом громко было и в Кривом Роге. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

Также враг атаковал и Хмельницкую область. Местные власти отчитались о работе ПВО.