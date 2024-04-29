В результате удара по Одессе погиб проректор МГУ Борис Васильев
Вечером 29 апреля россияне нанесли циничный удар по гражданским в Одессе. В результате вражеской атаки погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.
Соответствующую информацию подтвердили источники 24 Канала в МГУ.
Смотрите также Россия цинично ударила по Одессе баллистикой, есть погибшие: все, что известно о вражеской атаке на город
Гибель проректора
Российская ракетная атака на Одессу 29 апреля унесла жизнь проректора Международного гуманитарного университета Бориса Васильева.
Борис Васильев погиб во время атаки на Одессу / фото МГУРедакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и коллегам погибшего. Вечная память.
Отметим, что в 20:52 мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки на город погибло 4 человека. Среди них было трое женщин и один мужчина. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. Также по состоянию на сейчас известно уже о 32 пострадавших.
Удар по Одессе
- Вечером 29 апреля враг цинично ударил по гражданской инфраструктуре Одессы. В частности, горел дворец Одесской юридической академии. Огонь охватил более 600 квадратных метров. Стало известно, что пожарные уже ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа.
- Отмечалось, что одной из пострадавших является девочка, которой нет и 5 лет – она в крайне тяжелом состоянии.
- Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дырки от шрапнелей. То есть, атаковали оккупанты боеприпасом, который рассчитан на ведение боевых действий – враг хотел нанести наибольший вред гражданским.
- Также во время атаки был ранен экс-регионал и президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова. Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра. Сначала его доставили в городскую больницу, а впоследствии оттуда он выехал в частное медучреждение.