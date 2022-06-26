В результате утренних обстрелов в Киеве ранены по меньшей мере 5 человек

Утром 26 июня россияне нанесли ракетный удар по гражданскому дому в Киеве. Разбор завалов продолжается, но уже известно по меньшей мере о 5 пострадавших.

Так, в полиции сообщили, что в результате удара 5 человек получили телесные повреждения или ранения. Важно отметить, что под завалами до сих пор находятся люди, так что это не окончательное количество пострадавших.

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На месте работают 25 следственно-оперативных групп полиции. После того как спасатели закончат свою работу, следователи и оперативники приступят к документированию преступления.

Глава ГСЧС Сергей Крук подчеркнул, что на месте происшествия работают более 80 спасателей и 20 единиц техники. На данный момент они разбирают завалы и конструкции.

Погиб мужчина, ребенок в больнице: что известно о пострадавших

К сожалению, из-под завалов спасатели достали тело погибшего мужчины.

Из-под обломков здания спасли 7-летнюю девочку. Она находится в стабильном состоянии. Скорая помощь транспортировала ее в Охматдет.

36-летняя мать девочки еще под завалами. Она жива, но женщину зажало бетонной плитой. Сейчас ее пытаются достать с помощью кранов.

Известно, что кроме девочки в больницу госпитализировали по меньшей мере 2 человек. К счастью, они находятся в стабильном состоянии.

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может быть больше. Под завалами все еще находятся люди – спасатели слышат их голоса. Сколько их именно и в каком состоянии они – неизвестно.

Россияне пустили на Киев по меньшей мере 4 ракеты

Около 6 утра 26 июня, вскоре после объявления воздушной тревоги, в Киеве прогремели несколько взрывов. Городской глава на данный момент не сообщил о количестве "прилетов", но отметил, что он был не один. Более подробную информацию об обстреле города предоставят впоследствии.

Одна из ракет попала в 9-этажное здание. Последние три этажа частично разрушены, начался пожар. Жителей двух домов быстро эвакуировали и продолжается разбор завалов.

Вторая ракета попала в здание детского сада. На месте детской площадки теперь воронка на 7 метров. Еще одну ракету сбили силы ПВО. Обломки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что оккупанты пустили на Киев 4 высокоточных ракеты. Но официального комментария от военной администрации еще не было.

Отметим, что это второй обстрел Киева за последний месяц. Предыдущий был 5 июня.

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