Атака по центру Одессы: известно о двух пострадавших

Вечером 31 февраля российские войска ударили по центру Одессы ракетами. В результате пострадали два человека, в том числе сотрудница местной элитной гостиницы.

Ей оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОГА.

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Что известно о пострадавших в Одессе

31 января в Одессе прогремели по меньшей мере три громких взрыва. В сети обнародовали кадры разрушений в результате атаки, видно повреждения возле элитного отеля "Бристоль" в центре города.

Начальник Одесской областной администрации подтвердил, что разрушения зафиксировали в центре Одессы.

Впоследствии в Одесской ОГА сообщили о первой пострадавшей в результате ракетного удара – сотруднице того отеля. Женщину госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

Позже мэр города Геннадий Труханов сообщил о двух пострадавших. Второму пострадавшему также понадобилась госпитализация.

Есть много повреждений в охранной зоне ЮНЕСКО, в частности повреждено здание, которое находится под усиленной защитой.

Городской голова добавил, что троллейбусы 7 и 9 временно меняют маршрут. Теперь они курсируют до железнодорожного вокзала.