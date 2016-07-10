В Риме началась четвертая конференция по восстановлению Украины: все, что нужно знать
В четверг, 10 июля, в столице Италии стартовала конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины. Украинская делегация, включая президента Зеленского, уже прибыла на место.
Кроме самой конференции, Украина проведет переговоры с партнерами в рамках "коалиции желающих". Что происходит в Риме сейчас, главные заявления и решения, передает 24 Канал.
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Детали с конференции по восстановлению Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Италии объявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций, По ее словам, это крупнейший в мире акционерный фонд, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы: энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования. Фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также при участии Европейского инвестиционного банка. Зеленский призвал международных партнеров создать коалицию по восстановлению и придерживаться в восстановлении Украины подхода в стиле "плана Маршалла". Нам также нужен четкий план восстановления. Вспомните роль "плана Маршалла" в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа так долго наслаждалась миром и экономическим ростом. А сейчас мы имеем реальную возможность начать новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "плана Маршалла", и мы должны разработать его вместе, Во время выступления Зеленский призвал партнеров ответить на ежедневные российские атаки поддержкой, в частности, инвестициями в совместное производство вооружения. В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции сегодня, и мы должны дойти до такой точки, в которой украинский сектор ПВО и дронов будут поддерживать сотни компаний, Джорджа Мелони призвала представителей бизнеса инвестировать в Украину как устойчивое государство, отметив, что это инвестиции в рост всей Европы. Мелони заявила, что восстановлением Украины не должны воспользоваться страны, которые сейчас финансируют Россию Не только сама Украина должна сама себя защищать – мы должны приложить все усилия, чтобы мы достигли мира. Но также мы должны представить себе, что будет после этого. Мы должны отстроить все, что было разрушено, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия усиливает свои действия против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре. По ее словам, именно это было ее целью с самого начала войны. Они пытаются принести темноту, голод, страх. И этот план провалился, как и другие, Она подчеркнула, что России не удалось реализовать свои планы, потому что украинский народ "очень-очень сильный, намного сильнее", чем россияне думали. Мелони подчеркнула, что международное сообщество объединилось против плана России, оказав срочную и необходимую поддержку Украине, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование жизненно важных служб. В рамках Конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский встретится с Мелони, Орпо, Схоофом, Мерцем и Туском Также у президента запланирован диалог с главой МАГАТЭ Гросси и сенатором Грэмом. Владимир Зеленский прибыл на Конференцию по восстановлению Украины в Риме. Вместе с ним - первая леди Украины Елена Зеленская.
Создание нового фонда восстановления
– сказала она.
Зеленский призвал партнеров к аналогу "плана Маршалла"
– сказал Зеленский.
Зеленский высказался о российских атаках
– указал он.
– сказала премьер Италии.
Россия пытается принести голод и тьму в Украину, Мелони
– заявила Мелони.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Италии объявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины.
Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций,
По ее словам, это крупнейший в мире акционерный фонд, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы: энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования.
Фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также при участии Европейского инвестиционного банка.
Зеленский призвал международных партнеров создать коалицию по восстановлению и придерживаться в восстановлении Украины подхода в стиле "плана Маршалла".
Нам также нужен четкий план восстановления. Вспомните роль "плана Маршалла" в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа так долго наслаждалась миром и экономическим ростом. А сейчас мы имеем реальную возможность начать новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "плана Маршалла", и мы должны разработать его вместе,
Во время выступления Зеленский призвал партнеров ответить на ежедневные российские атаки поддержкой, в частности, инвестициями в совместное производство вооружения.
В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции сегодня, и мы должны дойти до такой точки, в которой украинский сектор ПВО и дронов будут поддерживать сотни компаний,
Джорджа Мелони призвала представителей бизнеса инвестировать в Украину как устойчивое государство, отметив, что это инвестиции в рост всей Европы.
Мелони заявила, что восстановлением Украины не должны воспользоваться страны, которые сейчас финансируют Россию
Не только сама Украина должна сама себя защищать – мы должны приложить все усилия, чтобы мы достигли мира. Но также мы должны представить себе, что будет после этого. Мы должны отстроить все, что было разрушено,
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия усиливает свои действия против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре. По ее словам, именно это было ее целью с самого начала войны.
Они пытаются принести темноту, голод, страх. И этот план провалился, как и другие,
Она подчеркнула, что России не удалось реализовать свои планы, потому что украинский народ "очень-очень сильный, намного сильнее", чем россияне думали.
Мелони подчеркнула, что международное сообщество объединилось против плана России, оказав срочную и необходимую поддержку Украине, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование жизненно важных служб.
В рамках Конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский встретится с Мелони, Орпо, Схоофом, Мерцем и Туском
Также у президента запланирован диалог с главой МАГАТЭ Гросси и сенатором Грэмом.
Владимир Зеленский прибыл на Конференцию по восстановлению Украины в Риме. Вместе с ним - первая леди Украины Елена Зеленская.