В Риме началась четвертая конференция по восстановлению Украины: все, что нужно знать

В четверг, 10 июля, в столице Италии стартовала конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины. Украинская делегация, включая президента Зеленского, уже прибыла на место.

Кроме самой конференции, Украина проведет переговоры с партнерами в рамках "коалиции желающих". Что происходит в Риме сейчас, главные заявления и решения, передает 24 Канал.

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Детали с конференции по восстановлению Украины