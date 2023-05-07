В ряде областей тревога: есть угроза запуска сверхзвуковых ракет
Поздним вечером 7 мая в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала активность стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями сверхзвуковых ракет Х-22.
По данным мониторинговых групп, после вылета из аэродромов стратегическая авиация россиян отправилась в направлении Черного моря. Поэтому в ряде регионов предупреждают об угрозе ракетных ударов. Актуальную информацию о происходящем в регионах для вас собирает 24 Канал.
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8 мая
00:38 Сообщают о взрывах в Черниговской области и Краматорске Донецкой области.00:33 Воздушная тревога была объявлена в Донецкой области.00:14 В окрестностях Киева работает ПВО.00:06 В Киевской ОВ подтвердили работу в области. В Винницкой области объявлена воздушная тревога.
00:04 Отбой тревоги в Запорожской области. Карта тревог по состоянию на сейчас выглядит так:
Актуальная карта тревог / Скриншот
7 мая23:54 Есть сообщения о взрывах в Херсоне.
23:52 В Одессе после взрывов вспыхнул пожар.
В Житомирской и Сумской областях - воздушная тревога. Между тем, на Днепропетровщине отбой, за исключением Никопольского района, где сохраняется угроза артиллерийского обстрела.23:48 Винницкая область – тоже отбой тревоги.23:40 Одесская, Николаевская и Херсонская области – отбой воздушной тревоги.
23:35 По сообщениям мониторинговых групп, российская авиация отходит от пусковых рубежей. Однако на Севере есть угроза атаки дронами. Потому в Киеве и области объявили тревогу.
Актуальная карта воздушных тревог / Скриншот
23:25 Есть сообщения о взрывах в Одесской области. Мониторинговые группы сообщают о новых запусках.
Тем временем в Полтавской области объявлена тревога.23:22 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области.23:21 Мониторинговые группы сообщают о запусках ракет в направлении Одесской области.
23:19 По состоянию на этот момент тревога объявлена в:
- Винницкой области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;