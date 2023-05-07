В ряде областей тревога: есть угроза запуска сверхзвуковых ракет

Поздним вечером 7 мая в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала активность стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями сверхзвуковых ракет Х-22.

По данным мониторинговых групп, после вылета из аэродромов стратегическая авиация россиян отправилась в направлении Черного моря. Поэтому в ряде регионов предупреждают об угрозе ракетных ударов. Актуальную информацию о происходящем в регионах для вас собирает 24 Канал.

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8 мая

Сообщают о взрывах в Черниговской области и Краматорске Донецкой области.Воздушная тревога была объявлена в Донецкой области.В окрестностях Киева работает ПВО.В Киевской ОВ подтвердили работу в области. В Винницкой области объявлена воздушная тревога.

00:04 Отбой тревоги в Запорожской области. Карта тревог по состоянию на сейчас выглядит так:



Актуальная карта тревог / Скриншот

7 мая

Есть сообщения о взрывах в Киевской и Черниговской областях.Есть сообщения о взрывах в Херсоне.

23:52 В Одессе после взрывов вспыхнул пожар.

В Житомирской и Сумской областях - воздушная тревога. Между тем, на Днепропетровщине отбой, за исключением Никопольского района, где сохраняется угроза артиллерийского обстрела.

Винницкая область – тоже отбой тревоги.Одесская, Николаевская и Херсонская области – отбой воздушной тревоги.

23:35 По сообщениям мониторинговых групп, российская авиация отходит от пусковых рубежей. Однако на Севере есть угроза атаки дронами. Потому в Киеве и области объявили тревогу.



Актуальная карта воздушных тревог / Скриншот

В Одессе раздался взрыв.

23:25 Есть сообщения о взрывах в Одесской области. Мониторинговые группы сообщают о новых запусках.

Тем временем в Полтавской области объявлена тревога.

Воздушная тревога объявлена в Черниговской области.Мониторинговые группы сообщают о запусках ракет в направлении Одесской области.

23:19 По состоянию на этот момент тревога объявлена в: