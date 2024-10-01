В ряде областей Украины была воздушная тревога: Россия атаковала баллистикой

1 октября 2024, 13:16
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Автор: Маргарита Волошина

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена ​​днем ​​1 октября. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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13:36, 01 октября

Отбой ракетной опасности по областям,
– сообщили в Воздушных силах.

13:33, 01 октября

Отбой ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей.

13:30, 01 октября

В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.

13:24, 01 октября

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена на территории, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, а также Киевской областей и столицы.
 

13:15, 01 октября

"Угроза применения баллистики с северо-восточного направления! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", – сообщили в Воздушных силах.

13:13, 01 октября

Защитники неба сообщают о ракетной опасности для Черниговской и Сумской областей.

13:03, 01 октября

Угроза применения баллистики с юга! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.