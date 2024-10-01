В ряде областей Украины была воздушная тревога: Россия атаковала баллистикой

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена ​​днем ​​1 октября. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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