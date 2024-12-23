В Украине была воздушная тревога: во всех областях объявляли угрозу баллистики
Россия продолжает атаковать Украину не только с помощью ударных БПЛА, но и баллистическим вооружением. Поэтому во всех областях объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой угрозы баллистики по Украине. Мониторинговые каналы сообщают, что причиной является баллистика средней дальности (БРСД). Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
Отбой угрозы баллистики по Украине.
Мониторинговые каналы сообщают, что причиной является баллистика средней дальности (БРСД).
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.