В Украине была воздушная тревога: во всех областях объявляли угрозу баллистики

Россия продолжает атаковать Украину не только с помощью ударных БПЛА, но и баллистическим вооружением. Поэтому во всех областях объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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