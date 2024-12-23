В Украине была воздушная тревога: во всех областях объявляли угрозу баллистики

23 декабря 2024, 18:01
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Автор: Маргарита Волошина

Россия продолжает атаковать Украину не только с помощью ударных БПЛА, но и баллистическим вооружением. Поэтому во всех областях объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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18:21, 23 декабря

Отбой угрозы баллистики по Украине.

18:00, 23 декабря

Мониторинговые каналы сообщают, что причиной является баллистика средней дальности (БРСД).

17:59, 23 декабря

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.