В ряде областей Украины была воздушная тревога: Воздушные силы предупреждали об опасности

24 августа 2024, 17:51
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Автор: Маргарита Волошина

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена ​​вечером 24 августа. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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18:11, 24 августа

Отбой воздушной тревоги по областям. Опасность сохраняется пока для Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

18:00, 24 августа

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также в столице.

17:51, 24 августа

Воздушные силы предостерегли о скоростной цели в направлении Сум.

17:49, 24 августа

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

 