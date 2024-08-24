В ряде областей Украины была воздушная тревога: Воздушные силы предупреждали об опасности
Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена вечером 24 августа. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой воздушной тревоги по областям. Опасность сохраняется пока для Сумской, Полтавской и Харьковской областей. По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также в столице. Воздушные силы предостерегли о скоростной цели в направлении Сум. Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Отбой воздушной тревоги по областям. Опасность сохраняется пока для Сумской, Полтавской и Харьковской областей.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также в столице.
Воздушные силы предостерегли о скоростной цели в направлении Сум.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,