В ряде областей – воздушная тревога: Россия снова запустила "Шахеды"
Россия продолжает атаковать Украину с воздуха различными видами вооружения. В частности, ударными дронами типа "Шахед".
Вечером 1 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. Ранее в этот день взрывы гремели в Харькове и Сумах.
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"Шахеды" движутся через Днепропетровскую область на Харьковщину. Мониторинговые каналы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления. Группа БпЛА из Донецкой области в направлении Синельниковского района Днепропетровской области. Курс Северо-Западный. Тревогу объявили в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях. Тревога в Луганской области непрерывная.
Где сейчас "Шахеды"
"Шахеды" движутся через Днепропетровскую область на Харьковщину.
Мониторинговые каналы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления.
Группа БпЛА из Донецкой области в направлении Синельниковского района Днепропетровской области. Курс Северо-Западный.
Тревогу объявили в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях.
Тревога в Луганской области непрерывная.