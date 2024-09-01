В ряде областей – воздушная тревога: Россия снова запустила "Шахеды"

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха различными видами вооружения. В частности, ударными дронами типа "Шахед".

Вечером 1 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. Ранее в этот день взрывы гремели в Харькове и Сумах.

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