В ряде областей – воздушная тревога: Россия снова запустила "Шахеды"

1 сентября 2024, 22:49
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Автор: Виктория Кульженко

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха различными видами вооружения. В частности, ударными дронами типа "Шахед".

Вечером 1 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. Ранее в этот день взрывы гремели в Харькове и Сумах.

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22:56, 01 сентября

"Шахеды" движутся через Днепропетровскую область на Харьковщину.

22:55, 01 сентября

Где сейчас "Шахеды"

Мониторинговые каналы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления.

Группа БпЛА из Донецкой области в направлении Синельниковского района Днепропетровской области. Курс Северо-Западный.

22:52, 01 сентября

Тревогу объявили в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Тревога в Луганской области непрерывная.