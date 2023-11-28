В ряде регионов объявляли тревогу: в Хмельницкой области сбили "Шахед"
В ряде регионов в ночь на 28 ноября прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о пролете ракеты в направлении Кривого Рога. Впоследствии сообщили о движении дронов с Юга.
Обратим внимание, что на 02:15 воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Позже стало известно, что российские военные запустили ракету в направлении Кривого Рога. А уже ближе к 02:25 сирены звучали только на Николаевщине и Херсонщине из-за возможной атаки "Шахедами". После 3 часов ночи сирены включили и в западных областях.
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В Генштабе ВСУ сообщили, что враг применил 1 дрон-камикадзе. "Шахед" сбили. Российский БПЛА сбили в Хмельницкой области. Обломки упали на крышу частного дома. К счастью, без травмированных. Отбой тревоги в Хмельницкой области. Отбой на Тернопольщине Мониторинговые каналы пишут, что предварительно все "Шахеды" сбили. Продолжается доразведка. В Хмельницком районе слышны взрывы. Работают силы ПВО – первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Воздушные силы сообщили, что целью врага снова является Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно туда двигаются беспилотники. Тревога распространилась на Тернопольскую область. Об угрозе сообщили в ОВА. Прошла угроза атаки дронов для Винницкой области Тем временем в Херсонской области – отбой Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды" Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное Отбой прозвучал в Николаевской области Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Винницкой области Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды" По состоянию на 02:20 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Между тем, сообщают, что первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад. Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто. Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!" Кроме того, фиксируется угроза атаки вражескими ударными БПЛА для Херсонской и Николаевской областей. Воздушные силы предупредили о том, что фиксируется активность тактической авиации врага на юго-восточном направлении. Следовательно, существует угроза атаки управляемыми авиационными ракетами.
В Генштабе ВСУ сообщили, что враг применил 1 дрон-камикадзе. "Шахед" сбили.
Российский БПЛА сбили в Хмельницкой области. Обломки упали на крышу частного дома. К счастью, без травмированных.
Отбой тревоги в Хмельницкой области.
Отбой на Тернопольщине
Мониторинговые каналы пишут, что предварительно все "Шахеды" сбили. Продолжается доразведка.
В Хмельницком районе слышны взрывы. Работают силы ПВО – первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Воздушные силы сообщили, что целью врага снова является Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно туда двигаются беспилотники.
Тревога распространилась на Тернопольскую область. Об угрозе сообщили в ОВА.
Прошла угроза атаки дронов для Винницкой области
Тем временем в Херсонской области – отбой
Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды"
Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное
Отбой прозвучал в Николаевской области
Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Винницкой области
Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды"
По состоянию на 02:20 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Между тем, сообщают, что первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад.
Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто.
Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!"
Кроме того, фиксируется угроза атаки вражескими ударными БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.
Воздушные силы предупредили о том, что фиксируется активность тактической авиации врага на юго-восточном направлении. Следовательно, существует угроза атаки управляемыми авиационными ракетами.
Заметим, что в ночь на 26 ноября российские военные запустили 9 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. В результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 8 дронов-камикадзе.