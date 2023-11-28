В ряде регионов объявляли тревогу: в Хмельницкой области сбили "Шахед"

28 ноября 2023, 05:15
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В ряде регионов в ночь на 28 ноября прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о пролете ракеты в направлении Кривого Рога. Впоследствии сообщили о движении дронов с Юга.

Обратим внимание, что на 02:15 воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Позже стало известно, что российские военные запустили ракету в направлении Кривого Рога. А уже ближе к 02:25 сирены звучали только на Николаевщине и Херсонщине из-за возможной атаки "Шахедами". После 3 часов ночи сирены включили и в западных областях.

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07:23, 28 ноября

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг применил 1 дрон-камикадзе. "Шахед" сбили.

Российский БПЛА сбили в Хмельницкой области. Обломки упали на крышу частного дома. К счастью, без травмированных.

06:07, 28 ноября

Отбой тревоги в Хмельницкой области.

05:49, 28 ноября

Отбой на Тернопольщине

05:47, 28 ноября

Мониторинговые каналы пишут, что предварительно все "Шахеды" сбили. Продолжается доразведка.

05:46, 28 ноября

В Хмельницком районе слышны взрывы. Работают силы ПВО – первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

05:39, 28 ноября

Воздушные силы сообщили, что целью врага снова является Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно туда двигаются беспилотники.

05:13, 28 ноября

Тревога распространилась на Тернопольскую область. Об угрозе сообщили в ОВА.

05:06, 28 ноября

Прошла угроза атаки дронов для Винницкой области

05:01, 28 ноября

Тем временем в Херсонской области – отбой

04:43, 28 ноября

Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды"

04:14, 28 ноября

Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное

03:59, 28 ноября

Отбой прозвучал в Николаевской области

03:53, 28 ноября

Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Винницкой области

02:23, 28 ноября

Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды"

02:20, 28 ноября

По состоянию на 02:20 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

02:16, 28 ноября

Между тем, сообщают, что первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад.

02:15, 28 ноября

Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто.

02:09, 28 ноября

Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!"

02:06, 28 ноября

Кроме того, фиксируется угроза атаки вражескими ударными БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

02:02, 28 ноября

Воздушные силы предупредили о том, что фиксируется активность тактической авиации врага на юго-восточном направлении. Следовательно, существует угроза атаки управляемыми авиационными ракетами.

Заметим, что в ночь на 26 ноября российские военные запустили 9 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. В результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 8 дронов-камикадзе.

 

Автор: Назарій Лазур