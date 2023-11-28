В ряде регионов объявляли тревогу: в Хмельницкой области сбили "Шахед"

В ряде регионов в ночь на 28 ноября прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о пролете ракеты в направлении Кривого Рога. Впоследствии сообщили о движении дронов с Юга.

Обратим внимание, что на 02:15 воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Позже стало известно, что российские военные запустили ракету в направлении Кривого Рога. А уже ближе к 02:25 сирены звучали только на Николаевщине и Херсонщине из-за возможной атаки "Шахедами". После 3 часов ночи сирены включили и в западных областях.

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Заметим, что в ночь на 26 ноября российские военные запустили 9 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. В результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 8 дронов-камикадзе.