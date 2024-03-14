Двигатель оказался неисправным: в России разбился вертолет Ми-8

Россия продолжает терять единицы авиации. Так, на территории государства-агрессора "приземлился" вертолет Ми-8.

Российские телеграм-каналы пишут, что вертолет Ми-8 с вахтовиками упал в районе Кварцевой горы в Магаданской области. На борту находились люди, есть погибшие и пострадавшие, передает 24 Канал.

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Двигатель оказался неисправным

Вероятно, причиной жесткой посадки Ми-8 стала неисправность двигателя. О ней пилоты сообщили на 13 километре полета. Двигатель якобы отказал из-за того, что вертолет попал в снежный заряд. Пришлось совершить аварийную посадку.

В то же время информация о жертвах и пострадавших разнится. Некоторые российские телеграмм-каналы пишут, что на борту находились 20 человек, в частности, 3 члена экипажа.

Сообщают, что предварительно один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы. Общая вместимость вертолета – 22 человека.

Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцова – Омсукчан. Компания, выполнявшая транспортировку вахтовиков, – "Дальнереченск Авиа".

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