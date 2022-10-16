Посылают мыть унитазы в часть: в Валуйках бюджетников заставляют "помогать армии"
Армии России должны помогать все, как считают в самой стране-агрессоре. Желание россиян, конечно, не учитывается.
Так было решено в частности в Белгородской области России. В сети россияне жалуются, что рабочих бюджетной сферы отправляют каждое воскресенье мыть туалеты и душевые в валуйскую воинскую часть.
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Россияне не в восторге от инициативы
Как отметила россиянка, такое решение было принято главой Валуйского городского округа. Так, на такую работу теперь добровольно-принудительно отправляют работников:
- детских садов,
- соцзащиты,
- пенсионного фонда,
- администрации.
Никто не прочь помогать ребятам, все по мере своих возможностей оказывают военнослужащим поддержку, однако на каком основании глава Валуйского городского округа решил, что сотрудники обязаны чистить туалеты и душевые? Это уже за все рамки выходит,
– возмущается она.
Как считает россиянка, в армии должны за собой отмывать все сами, в том числе и мобилизованные, а не посторонние женщины.
Другие работы бюджетников России
Привлекают работников бюджетных сфер и к разносу "писем счастья". Так, поскольку мужчины всячески избегают мобилизации и не открывают двери военным комиссарам, в Воронеже к разносу повесток привлекли учителей. Разносить повестки нужно и в 23 часа, чтобы ну точно застать будущего "мобика" дома.
Более того, просто забросить повестку в почтовый ящик нельзя. Ее нужно вручить в руки, и через два часа призывники должны быть в военкомате.
В конце сентября одна из них вручила "приглашение в военкомат" одной из жительниц города, а уже вскоре женщина получила "похоронку".
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У россиян проблемы из-за войны: последние новости
- Россияне не так яростно хотят идти лично воевать, как одобрять войну против Украины на диване. Поэтому государство-агрессор всячески пытается их привлечь на службу. В частности, мотивирует бесплатным газом, рыбой и живыми баранами. Интересно, что все это предлагают не самим военнообязанным, а их родным.
- Однако если на рыбу и баранов Россия находит деньги, то на обеспечение собственной армии – нет. Мобилизированные россияне должны сами беспокоиться о себе и покупать все: от аптечных средств до бронежилетов.
- Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, из-за отсутствия как снаряжения, так и подготовки мобилизованные из России попадают "в пакеты" в среднем за 10 – 12 дней на фронте.
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