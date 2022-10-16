Посылают мыть унитазы в часть: в Валуйках бюджетников заставляют "помогать армии"

Армии России должны помогать все, как считают в самой стране-агрессоре. Желание россиян, конечно, не учитывается.

Так было решено в частности в Белгородской области России. В сети россияне жалуются, что рабочих бюджетной сферы отправляют каждое воскресенье мыть туалеты и душевые в валуйскую воинскую часть.

Интересно Возраст "могилизации" не помеха: в России повестка пришла 71-летнему пенсионеру

Россияне не в восторге от инициативы

Как отметила россиянка, такое решение было принято главой Валуйского городского округа. Так, на такую работу теперь добровольно-принудительно отправляют работников:

детских садов,

соцзащиты,

пенсионного фонда,

администрации.

Никто не прочь помогать ребятам, все по мере своих возможностей оказывают военнослужащим поддержку, однако на каком основании глава Валуйского городского округа решил, что сотрудники обязаны чистить туалеты и душевые? Это уже за все рамки выходит,

– возмущается она.

Как считает россиянка, в армии должны за собой отмывать все сами, в том числе и мобилизованные, а не посторонние женщины.

Другие работы бюджетников России

Привлекают работников бюджетных сфер и к разносу "писем счастья". Так, поскольку мужчины всячески избегают мобилизации и не открывают двери военным комиссарам, в Воронеже к разносу повесток привлекли учителей. Разносить повестки нужно и в 23 часа, чтобы ну точно застать будущего "мобика" дома.

Более того, просто забросить повестку в почтовый ящик нельзя. Ее нужно вручить в руки, и через два часа призывники должны быть в военкомате.

В конце сентября одна из них вручила "приглашение в военкомат" одной из жительниц города, а уже вскоре женщина получила "похоронку".

Российские учителя жалуются, что их заставили раздавать повестки: видео

У россиян проблемы из-за войны: последние новости

Россияне не так яростно хотят идти лично воевать, как одобрять войну против Украины на диване. Поэтому государство-агрессор всячески пытается их привлечь на службу. В частности, мотивирует бесплатным газом, рыбой и живыми баранами. Интересно, что все это предлагают не самим военнообязанным, а их родным.

Однако если на рыбу и баранов Россия находит деньги, то на обеспечение собственной армии – нет. Мобилизированные россияне должны сами беспокоиться о себе и покупать все: от аптечных средств до бронежилетов.

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, из-за отсутствия как снаряжения, так и подготовки мобилизованные из России попадают "в пакеты" в среднем за 10 – 12 дней на фронте.

Достойно внимания – мобилизация путина идет не по плану: смотрите видео