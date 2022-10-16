Так вирішили зокрема у Білгородській області Росії. У мережі росіяни бідкаються, що робітників бюджетної сфери відправляють щонеділі мити туалети та душові у валуйську військову частину. Про це повідомляє 24 канал.

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Росіяни не в захваті від ініціативи

Як зазначила росіянка, таке рішення було прийняте головою Валуйського міського округу. Так, на таку роботу тепер добровільно-примусово відправляють працівників:

дитячих садків,

соцзахисту,

пенсійного фонду,

адміністрації.

Ніхто не проти допомагати хлопцям, всі у міру своїх можливостей надають військовослужбовцям підтримку, проте на якій підставі голова Валуйського міського округу вирішив, що співробітники зобов'язані чистити туалети та душові? Це вже за всі рамки виходить,

– обурюється вона.

Як вважає росіянка, в армії повинні за собою відмивати все самі, зокрема й мобілізовані, а не сторонні жінки.

Інші роботи бюджетників Росії

Залучають працівників бюджетних сфер й до розносу "листів щастя". Так, оскільки чоловіки всіляко уникають мобілізації та не відчиняють двері військовим комісарам, у Воронежі до розносу повісток залучили вчителів. Розносити повістки потрібно й о 23 годині, щоб ну точно застати майбутнього "мобіка" вдома.

Ба більше, просто закинути повістку у поштову скриньку не можна. Її потрібно вручити в руки, і через дві години призовники мають бути у військкоматі.

Наприкінці вересня одна з них вручила "запрошення до військкомату" одній з жительок міста, а вже незабаром жінка отримала "похоронку".

Російські вчителі скаржаться, що їх заставили роздавати повістки: відео

У росіян проблеми через війну: останні новини

Росіяни не так затято хочуть йти особисто воювати, як схвалювати війну проти України на дивані. Тому держава-агресорка всіляко намагається їх заманити на службу. Зокрема мотивує безплатним газом, рибою та живими баранами. Цікаво, що все це пропонують не самим військовозобов'язаним, а їхнім рідним.

Однак якщо на рибу та баранів Росія знаходить гроші, то ось на забезпечення власної армії – ні. Мобілізовані росіяни повинні самі турбуватися про себе й купувати усе: від аптечних засобів до бронежилетів.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, через відсутність як спорядження, так і підготовки мобілізовані з Росії потрапляють "у пакети" в середньому за 10–12 днів на фронті

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