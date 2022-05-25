В РФ цинично заявили, что могут дать зеленые коридоры для зерна, но разминировать их должен Киев

Российские захватчики сперва сами заблокировали Черное море и создали угрозу голода в мире, а затем "сжалились" и заявили, что могут дать зеленые коридоры для украинского зерна.

Такими циничными заявлениями отметилось министерство иностранных дел страны-агрессорки, которую цитируют российские СМИ.

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Логикой в заявлениях и действиях России даже не пахнет

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что страна-агрессорка готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза морем украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов. Он подчеркнул, что в целом Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами по решению проблем с продовольствием.

Однако заместитель главы МИД России Андрей не напомнил, что именно из-за действий России этот кризис и возник. Руденко также возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности как оружие.

Мы уже неоднократно высказывались по этому поводу. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в частности, связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и российские финансовые транзакции,

– добавил Руденко.

Добавим, что вероятно Москва требует снятия санкций, чтобы беспрепятственно продавать награбленное в Украине зерно. Это Руденко почему-то забыл уточнить.

Скоро возрастут цены на основные товары

Из Запорожской области кафиры вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн . О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается ограбление Мелитопольского района. На днях в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов. Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.

В британской разведке рассказали, что последствия российской агрессии против Украины уже ощутили люди далеко за пределами нашей страны. Однако если блокада Черного моря будет продолжаться, роста цен не избежать. Разведчики напомнили, что с начала вторжения России не было никакой значимой деятельности торгового судоходства в Одессе.

Война, которую развязала Россия, уже оказывала косвенное давление на мировые цены на зерно. Морская блокада страны-агрессорки продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты.

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