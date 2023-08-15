Загнать в голод – тогда будет результат, – политтехнолог о методах давления на Россию

В России пока телевизор побеждает холодильник. Влияние санкций становится все более заметным, но сейчас с этим режимом нельзя ни о чем договориться, на него нужно давить.

Политтехнолог Михаил Шейтельман поделился с 24 Каналом методами давления на россиян. Он считает, что оккупантов нужно загнать в голод.

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Как давить на россиян

Чтобы холодильник стал побеждать телевизор – стоит, чтобы в России полностью снизилось производство оружия и возникли проблемы с продовольствием.

"Северная Корея бросила все силы на строительство армии. Но они в 1990-е годы ели траву от голода, а еще они ниже на 15 сантиметров южнокорейцев. Поэтому воевать армии, которая ниже противника не очень и легко. В Северной Корее слабы люди от голода, который они поколениями чувствуют. До такого состояния надо довести Россию, а не играть с ними. Говорю сейчас о тех, кто поддерживает войну. Их нужно загнать в голод", – добавил политтехнолог.

Проблемы уже начались

С 11 пакетом санкций недовольство и проблемы у оккупантов стали заметными.

Во-первых, основным покупателем российской нефти стала Индия, но сейчас цена в два раза ниже, чем в прошлом году.

Шейтельман о методах давления на россиян: смотрите видео

Во-вторых, доля России на мировом рынке производства оружия упала с 22% до 16%.

В-третьих, общий объем продаж в Индию упал на 30%.

Россияне не могут производить и продавать оружие, у них снизилась выручка. Они становятся беднее, а те, в свою очередь, способны выработать еще меньше,

– заметил Шейтельман.

К примеру, российский инженер получает зарплату в рублях, за последние полгода его зарплата в долларах в два раза снизилась. Вполне реально, что он уедет, условно, в Финляндию.

Глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина довольно часто заявляла об ухудшении условий внешней торговли для официальной Москвы. Мол, это одна из ключевых причин обесценивания рубля.

"Для нас важно, чтобы из России выезжали умные люди и умеющие что-то делать, пока у них открытая граница. Этим нужно также пользоваться. Мы должны их разорить", – резюмировал Михаил Шейтельман.

Действуют ли санкции против России