Політтехнолог Михайло Шейтельман поділився з 24 Каналом методами тиску на росіян. Він вважає, що окупантів потрібно загнати в голод.
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Як тиснути на росіян
Аби холодильник почав перемагати телевізор – варто, щоб у Росії повністю знизилось виробництво зброї та почалися проблеми із продовольством.
"Північна Корея кинула всі сили на будівництво армії. Але вони в 1990-ті роки їли траву від голоду, а ще вони нижчі на 15 сантиметрів за південнокорейців. Тому воювати армії, яка нижча за противника не дуже й легко. У Північній Кореї просто слабкі люди від голоду, яке вони поколіннями відчувають. До такого стану треба довести Росію, а не бавитися з ними. Говорю зараз про тих, хто підтримує війну. Їх треба загнати в голод", – додав політтехнолог.
Проблеми вже почалися
З 11 пакетом санкцій невдоволення та проблеми в окупантів стали помітними.
По-перше, основним покупцем російської нафти стала Індія, але зараз ціна у два рази нижча, ніж торік.
Шейтельман про методи тиску на росіян: дивіться відео
По-друге, частка Росії на світовому ринку виробництва зброї впала з 22% до 16%.
По-третє, загалом обсяг продажів в Індію впав на 30%.
Росіяни не можуть виробляти та продавати зброю, у них знизився виторг. Вони стають біднішими, а ті, своєю чергою, здатні виробити ще менше,
– зауважив Шейтельман.
До прикладу, російський інженер отримує зарплатню в рублях, за останні пів року його зарплата в доларах у два рази зменшилась. Цілком реально, що він поїде, умовно, до Фінляндії.
"Для нас важливо, аби з Росії виїжджали розумні люди й ті, хто вміє щось робити, допоки у них відкритий кордон. Цим потрібно також користуватися. Ми повинні їх розорити", – резюмував Михайло Шейтельман.
Чи діють санкції проти Росії
- Попри занепокоєння щодо безпеки, а також обмеження, введені кількома державами-членами Європейського Союзу, стало відомо, що Німеччина видала десятки тисяч віз громадянам Росії з лютого 2022 року. Німецькі консульства видали майже 32 000 національних віз.
- Санкції США та ЄС проти Росії боляче вдарили по російських окупантах, але не створили їм тієї кількості проблем, яку мали б. Окупантам не лише вдається обходити обмеження, а навіть продавати свою продукцію тим, хто їх запровадив.
- За підсумками липня 2023 року Росія заробила на експорті нафти на іноземні ринки максимальну суму з листопада 2022 року. Ба більше, російська нафта таки зуміла пробитися вище цінової стелі на рівні 60 доларів за барель від країн G7.