Політтехнолог Михайло Шейтельман поділився з 24 Каналом методами тиску на росіян. Він вважає, що окупантів потрібно загнати в голод.

Дивіться також Там буде справжня бійка: після смерті Путіна в Росії почнеться хаос через боротьбу за владу

Як тиснути на росіян

Аби холодильник почав перемагати телевізор – варто, щоб у Росії повністю знизилось виробництво зброї та почалися проблеми із продовольством.

"Північна Корея кинула всі сили на будівництво армії. Але вони в 1990-ті роки їли траву від голоду, а ще вони нижчі на 15 сантиметрів за південнокорейців. Тому воювати армії, яка нижча за противника не дуже й легко. У Північній Кореї просто слабкі люди від голоду, яке вони поколіннями відчувають. До такого стану треба довести Росію, а не бавитися з ними. Говорю зараз про тих, хто підтримує війну. Їх треба загнати в голод", – додав політтехнолог.

Проблеми вже почалися

З 11 пакетом санкцій невдоволення та проблеми в окупантів стали помітними.

По-перше, основним покупцем російської нафти стала Індія, але зараз ціна у два рази нижча, ніж торік.

Шейтельман про методи тиску на росіян: дивіться відео

По-друге, частка Росії на світовому ринку виробництва зброї впала з 22% до 16%.

По-третє, загалом обсяг продажів в Індію впав на 30%.

Росіяни не можуть виробляти та продавати зброю, у них знизився виторг. Вони стають біднішими, а ті, своєю чергою, здатні виробити ще менше,

– зауважив Шейтельман.

До прикладу, російський інженер отримує зарплатню в рублях, за останні пів року його зарплата в доларах у два рази зменшилась. Цілком реально, що він поїде, умовно, до Фінляндії.

До теми! Очільниця російського центрального банку Ельвіра Набіулліна досить часто заявляла про погіршення умов зовнішньої торгівлі для офіційної Москви. Мовляв, це одна з ключових причин знецінення рубля.

"Для нас важливо, аби з Росії виїжджали розумні люди й ті, хто вміє щось робити, допоки у них відкритий кордон. Цим потрібно також користуватися. Ми повинні їх розорити", – резюмував Михайло Шейтельман.

Чи діють санкції проти Росії