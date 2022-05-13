У России есть 2 причины, чтобы истерить из-за ленд-лиза, – Фейгин

Ленд-лиз, принятый в США, коренным образом изменит ситуацию на фронте в пользу Украины. Поэтому в Кремле так болезненно на него реагируют. Впрочем, есть еще одна причина, почему они так злятся.

Об этом 24 каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он рассказал о том, почему в России начали так беспокоиться о помощи Украине от США.

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Первая причина истерии

У России есть 2 причины, чтобы истерить из-за ленд-лиза,

– заявил правозащитник.

По словам Фейгина, первая состоит в том, что американское вооружение кардинально изменит оперативную картину на всех фронтах. В то же время не когда-то там, а вскоре.

"Если 9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, то уже на следующий день Конгресс США утвердил сорокамиллиардную военную помощь. И не каких-то там танков с табуретками, а настоящего мощного вооружения", – отметил Фейгин.

Россияне хотят успеть до поставок

По мнению Фейгина, россияне начали забирать свои силы из Харьковской области, поскольку решили сконцентрироваться на основных направлениях – Луганской и Донецкой областях. Так они хотят попробовать выйти на административные границы этих областей, пока не поставят американское оружие в Украину.

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"Какой смысл пытаться штурмовать Харьков, если это совершенно бесполезно. Для этого у россиян нет ни сил, ни возможностей", – добавил он.

Вторая причина истерии

Фейгин объяснил еще одну причину массовой истерии Кремля относительно ленд-лиза для Украины. Он отметил, что уже сейчас в России начали звучать фразы, что якобы Украина будет расплачиваться за эту помощь США из поколения в поколение, а Вашингтон будет делать с нашим государством, что пожелает.

Однако правозащитник подчеркнул, что в Кремле прекрасно знают, что именно их государство будет оплачивать вооружение, которое сейчас предоставляют США Украине.

Они прекрасно знают, что их деньги (государственные, корпоративные), заморозившиеся в результате санкций, пойдут на оплату ленд-лиза. Это как минимум 350 миллиардов долларов, которые центробанк оставил в ценных бумагах США. То есть будет платить не Киев, а Москва,

– подчеркнул Фейгин.

Правозащитник добавил, что именно это российскую верхушку злит больше всего. Их очень грызет мнение, что эту помощь они будут оплачивать из карманов – виноградников, яхт и прочего. То есть их еще и кинули на деньги.

"Именно поэтому на это так больно реагируют в Кремле. Они не хотят проигрывать. Так еще и за свой счет", – подытожил Фейгин.

Фейгин рассказал, почему Россия так истерит из-за ленд-лиза: смотрите видео



Ленд-лиз для Украины: коротко