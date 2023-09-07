Российские СМИ сообщают, что на военной базе ПИК "Вагнера" в африканском Мали заметили три ударных беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2. Они стоят на базе в аэропорту Севаре. 24 Канал.

Смотрите также Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара

Сейчас эта база контролируется миноборонами России

В сеть попали снимки беспилотников, стоящих на базе недалеко от города Мопти. Источники российского издания The Insider среди бывших вагнеровцев сообщают, что базу сейчас контролируют представители минобороны России.



Турецкие беспилотники на базе Вагнера/ Фото The Insider

Нахождение Bayraktar TB2 в Мали не было секретом. Местные медиа сообщали об этом еще в прошлом году, но указывалось, что страна купила два беспилотника.

На фото видно, что в Мали их больше. Россияне, вероятно, имеют прямой доступ к ним.

Новости России: основное