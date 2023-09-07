Російські ЗМІ повідомляють, що на військовій базі ПВК “Вагнера” в африканському Малі помітили три ударні безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2. Вони стоять на базі в аеропорту Севаре, передає 24 Канал.

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Зараз цю базу контролює міноборони Росії

У мережу потрапили знімки безпілотників, які стоять на базі неподалік міста Мопті. Джерела російського видання The Insider серед колишніх вагнерівців повідомляють, що базу зараз контролюють представники міноборони Росії.



Турецькі безпілотники на базі “Вагнера”/ Фото The Insider

Перебування Bayraktar TB2 у Малі не було секретом. Місцеві медіа повідомляли про це ще минулого року, але вказувалося, що країна купила два безпілотники.

На фото ж видно, що в Малі їх більше. Росіяни, ймовірно, мають до них прямий доступ.

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