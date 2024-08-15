Курщина ускорила этот процесс: в России фактически запретили "военкоров"

В России приняли закон, который фактически запрещает деятельность "военкоров". Теперь тем, кто хочет освещать новости о войне, придется раскрывать персональные данные чиновникам и публиковать только информацию, которая подтверждена официальными источниками России.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что за несколько дней до операции Сил обороны в Курской области в России появилась информация о возможном запрете и ограничении публикаций на военную тематику. Этот закон является логическим завершением кремлевской риторики.

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"Операция в Курской области ускорила этот процесс, ведь российская власть потеряла контроль над информационным пространством в контексте этих событий", – отмечал он.

Хаотичная информация от "военкоров"

Игорь Рейтерович подчеркнул, что информация, которую подают в соцсетях "военкоры", является очень хаотичной. Это указывает на то, что в Кремле никак не могут взять под контроль поток новостей о событиях на территории России.

Поскольку власти не удается это сделать естественным способом, то она выбрала стандартный, характерный для России вариант – выдать закон, который будет иметь ограничения, а кто их не будет придерживаться, то будет наказан,

– сказал политолог.

"Военкоры" сделают "выводы" и начнут меньше комментировать ситуацию в России. По мнению Рейтеровича, это будет на пользу Украине, ведь такие ограничения будут порождать внутреннюю оппозицию, которая будет обижена на власть и будет считать, что государство бросает их на произвол судьбы.